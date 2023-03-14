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Kentte 9 Mart gÃ¼nÃ¼ 'Okula gidiyorum' diye evden Ã§Ä±kan 11'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Dudu Dicle KaragÃ¶z, ortadan kayboldu. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine baÅŸvuran aile, kÄ±zlarÄ±nÄ± EÄŸirdir ilÃ§esi SarÄ±idris beldesinde oturan R.A.'nÄ±n (24) kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiklerini sÃ¶yledi. KÄ±zlarÄ±nÄ±n hayatÄ±nda endiÅŸe ettiklerini belirten aile, tehdit edildiklerini de ifade ederek yardÄ±m istedi.

Abdullah KaragÃ¶z, kÄ±zÄ±nÄ±n geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ evden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "O gÃ¼n, Ã¶ÄŸle saatlerinde beni aradÄ±lar ve kÄ±zÄ±mÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Ä°nanmadÄ±m, okul idaresini aradÄ±m. KÄ±zÄ±mÄ±n o gÃ¼n hiÃ§ okula gelmediÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±nca, kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na kanaat getirerek, hemen jandarma ve savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayette bulundum. KÄ±zÄ±mÄ± EÄŸirdir ilÃ§esine baÄŸlÄ± SarÄ±idris beldesinde yaÅŸayan R.A.'nÄ±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendik. KÄ±zÄ±m okulunu bÄ±rakÄ±p, asla biriyle kaÃ§maz. Zorla kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yahut kandÄ±rÄ±larak gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KÄ±zÄ±mÄ±n hayatÄ±ndan endiÅŸe duyuyoruz. KaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r sesini bile duymadÄ±k. Bir kere olsun sesini duysak yetecek" dedi.

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3 kÄ±zÄ± olduÄŸunu ve Ã§ocuklarÄ±na karÅŸÄ± asla olumsuz bir tavrÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KaragÃ¶z, "BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±mÄ± daha 15 gÃ¼n Ã¶nce niÅŸanladÄ±m. Bana geldi ve biriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve dÃ¼nÃ¼rcÃ¼ geleceklerini sÃ¶yledi, hiÃ§ itiraz etmedim. Åžimdi niÅŸanlÄ±. Hani sevdiÄŸine vermemiÅŸim kaÃ§mÄ±ÅŸ gibi bir durum da sÃ¶z konusu deÄŸil. Zaten kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±zÄ±m ne annesine ne ablasÄ±na bÃ¶yle bir durumdan da hiÃ§ sÃ¶z etmemiÅŸ" diye konuÅŸtu.

'Ã–LÃœ MÃœ DÄ°RÄ° MÄ° BÄ°LMÄ°YORUM'

Fatma KaragÃ¶z de "KÄ±zÄ±m, asla bÃ¶yle bir ÅŸey yapacak biri deÄŸil. KÄ±zÄ±mÄ± zorla kaÃ§Ä±rdÄ±lar. BulunmasÄ± iÃ§in polise, jandarmaya gidince oÄŸlanÄ±n ailesi tehdit etmeye baÅŸladÄ±. '10 sene geÃ§se kÄ±zÄ±nÄ±zÄ± bulamazsÄ±nÄ±z. Ã–lÃ¼sÃ¼nÃ¼ bulursunuz' gibi sÃ¶zler sÃ¶yleyerek, ÅŸikayetimizi geri almamÄ±z iÃ§in baskÄ± yapÄ±yorlar. Åžu anda kÄ±zÄ±mÄ±z saÄŸ mÄ± Ã¶lÃ¼ mÃ¼ onu bile bilmiyoruz. Ne olur, yalvarÄ±yorum kÄ±zÄ±mÄ± bulun" ifadelerini kullandÄ±.

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â€˜KARDEÅžÄ°M BANA NASÄ°HAT VERÄ°YORDU'

KardeÅŸiyle aynÄ± odayÄ± paylaÅŸan ve 15 gÃ¼n Ã¶nce niÅŸanlanan Meryem KaragÃ¶z de "KardeÅŸim ile dertleÅŸirdik. Bana bir erkek arkadaÅŸÄ± olduÄŸundan hiÃ§ sÃ¶z etmedi. Ã–yle bir durum olsa mutlaka sÃ¶z ederdi. Bu ÅŸahÄ±sla 2 ay Ã¶nce tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve sadece bir kez dÄ±ÅŸarÄ±da gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸler. Bunu da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ktan sonra okuldaki arkadaÅŸlarÄ±ndan Ã¶ÄŸrendik. Ä°kinci gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde ise ortadan kayboldu. KardeÅŸim bana nasihatte bulunan ve sert mizacÄ± olan biriydi. Asla bÃ¶yle bir ÅŸey yapacak insan deÄŸil. KardeÅŸimin hayatÄ±ndan endiÅŸe ediyoruz ve bir an evvel bulunmasÄ±nÄ± istiyoruz. Yetkililerden yardÄ±m istiyoruz" dedi.

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EÄŸirdir Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Isparta Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡ocuk Åžube ekiplerince baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda; ÅŸu ana kadar bir ize rastlanmadÄ±ÄŸÄ±, araÅŸtÄ±rmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.

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