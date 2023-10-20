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Kayıp Dilanur inşaatta ölü bulunmuştu! İğrenç gerçek ortaya çıktı: Arkadaşı cinsel istismardan tutuklandı

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#Antalya#Serik#Dilanur
Kayıp Dilanur inşaatta ölü bulunmuştu İğrenç gerçek ortaya çıktı: Arkadaşı cinsel istismardan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 17:11

Antalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan lise birinci sınıf öğrencisi Dilanur Şatır'ın (14) cansız bedeni bulundu. Genç kızı alıkoyup, istismarda bulunduğu iddia edilen Erdoğan Ç. (19) gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Serik'te lise öğrencisi Dilanur Şatır'dan okuldan çıktıktan sonra haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis arama çalışması başlatırken; Dilanur Şatır, 18 Ekim'de saat 13.30 sıralarında Akçaalan Mahallesi'ndeki bir inşaatta hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şatır, kurtarılamadı. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp Dilanur inşaatta ölü bulunmuştu İğrenç gerçek ortaya çıktı: Arkadaşı cinsel istismardan tutuklandı

Araştırmada, okuldan çıkan Dilanur Şatır'ın arkadaşı Erdoğan Ç. ile buluştuğu, bunalımda olduğunu ve yaşamına son vereceğini söylediği, daha sonra da Erdoğan Ç.'nin evine gittikleri tespit edildi.

Kayıp Dilanur inşaatta ölü bulunmuştu İğrenç gerçek ortaya çıktı: Arkadaşı cinsel istismardan tutuklandı

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GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Polis, Şatır'ın Erdoğan Ç. tarafından alıkonulduğunu ve cinsel istismara uğradığını belirledi. Olayın ardından Erdoğan Ç.'nin, genç kızı Yaşar Uçar Caddesi'nde bir yere bıraktığı tespit edildi. Daha sonra genç kızın kendisini, Akçaalan Mahallesi'ndeki bir inşaattan boşluğa bıraktığı üzerinde duruldu.

Gözaltına alınan Erdoğan Ç. işlemlerinin ardından 'cinsel istismar' ve 'küçük yaşta kız çocuğunu alıkoymak' suçlamasıyla tutuklandı. Dilanur Şatır'ın cenazesi ise incelemenin ardından Serik'te toprağa verildi. 

 

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#Antalya#Serik#Dilanur

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