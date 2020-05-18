Kayıp dağcı 6 gündür aranıyor

Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre, geçen 12 Mayıs'ta, sabah antrenman için Mendos Dağı'na çıktı. Emre'nin aradan 2 gün geçmesine rağmen eve dönmemesi ve telefonuna da cevap vermemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sarp alan olmasından dolayı bölgeye jandarma, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, dağcının gittiği tahmin edilen arazide arama kurtarma çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü ilçede güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları bugün de sürdü. Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü, Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulüpleri üyeleri de çalışmalara destek veriyor. Drone desteğiyle sürdürülen arama faaliyeti, Fikret Emre'nin gittiği tahmin edilen bölgede yoğunlaştı.