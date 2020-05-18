MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayıp dağcı 6 gündür aranıyor
GeriGündem Kayıp dağcı 6 gündür aranıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Kayıp dağcı 6 gündür aranıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayıp dağcı 6 gündür aranıyor
Abone Olgoogle-news

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı'na, bir hafta önce antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan dağcı Fikret Emre'nin (35) bulunması için başlatılan arama- kurtarma çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor.

Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre, geçen 12 Mayıs'ta, sabah antrenman için Mendos Dağı'na çıktı. Emre'nin aradan 2 gün geçmesine rağmen eve dönmemesi ve telefonuna da cevap vermemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sarp alan olmasından dolayı bölgeye jandarma, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, dağcının gittiği tahmin edilen arazide arama kurtarma çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü ilçede güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları bugün de sürdü. Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü, Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulüpleri üyeleri de çalışmalara destek veriyor. Drone desteğiyle sürdürülen arama faaliyeti, Fikret Emre'nin gittiği tahmin edilen bölgede yoğunlaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle