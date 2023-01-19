Kayınpederini baklavayla zehirleyen damada 8 yıl hapis

Haberin Devamı

Muratpaşa'da eşi Ferudun Alkan'dan boşanma kararı alan Melek Alkan, babası Metin Kabakçı'nın Kızılsaray Mahallesi'ndeki evine geçti. Bu karardan sonra Ferudun Alkan, 21 Kasım 2020'de kayınpederinin evine giderek kurşunladı. Şikayet sonrası Ferudun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi. Cezadan sonra 27 Kasım'da Metin Kabakçı'nın evinin kapısını kadın ile erkek çaldı. Sosyal hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen 2 kişi, eve girdi. Melek Alkan'ın ailesi ile uzun süren sohbet eden 2 kişi, daha sonra getirdikleri baklavayı ikram etti. Metin Kabakçı'nın baklavayı yemesi ile 2 kişi, evden ayrıldı.

Kısa süre sonra Kabakçı, fenalaşarak yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kabakçı'yı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlk tetkiklerde zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında evdekilerin ifadesini aldı. Gelen 2 kişiden şüphelenen polis, zehirli baklavayı Ferudun Alkan'ın yolladığını belirledi. Eve 'sosyal hizmetler görevlisi' gibi gelip, baklavayı ikram eden Osman G. ve Melike E. ile Ferudun Alkan gözaltına alındı. 3 şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ferudun Alkan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, arkadaşları Osman G. ile Melike E., adli kontrolle serbest kaldı. Osman G. ve Melike E.'nin, farklı suçlardan tutuklu olarak yargılandığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ferudun Alkan ve Melike E. ile Osman G., SEGBİS ile katıldı. Mahkemede son savunmasını yapan Ferudun Alkan, "Benim öldürme gibi bir düşüncem yoktu. Tek derdim, evliliğimi kurtarmaktı. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Ferudun Alkan, 8 yıl 22 gün hapse çarptırıldı; Melike E. ve Osman G. hakkında ise beraat kararı verildi.