Kaygan yol can aldı... 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı

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KARS Sarıkamış Mescitli köyü yakınlarında dün 07.45 sıralarında, kar yağışı yüzünden kayganlaşan yolda kayınca yavaşlayan A.E. yönetimindeki kamyona, arkadan gelen C.G.’nin kullandığı Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. 2-3 dakika sonra, aynı şeritte ilerleyen Ö.U. yönetimindeki Derince Belediyesi’ne ait otobüs, kazaya karışan otobüse hızla arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOBÜSTE SIKIŞTI

Derince Belediyesi’ne ait otobüste sıkışan sürücü Ö.U. ile yolculardan F.A. hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise kaldırıldıkları Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kars Valisi Ziya Polat, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.