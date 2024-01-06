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Kaygan yol can aldı... 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı

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#KARS#Sarıkamış#Mescitli
Kaygan yol can aldı... 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 07:00

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, 2 otobüs ve 1 TIR çarpıştı. Zincirleme kazada otobüste sıkışan şoför ve 1 yolcu ölürken, 8 kişi yaralandı.

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KARS Sarıkamış Mescitli köyü yakınlarında dün 07.45 sıralarında, kar yağışı yüzünden kayganlaşan yolda kayınca yavaşlayan A.E. yönetimindeki kamyona, arkadan gelen C.G.’nin kullandığı Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. 2-3 dakika sonra, aynı şeritte ilerleyen Ö.U. yönetimindeki Derince Belediyesi’ne ait otobüs, kazaya karışan otobüse hızla arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOBÜSTE SIKIŞTI

Derince Belediyesi’ne ait otobüste sıkışan sürücü Ö.U. ile yolculardan F.A. hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise kaldırıldıkları Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kars Valisi Ziya Polat, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.

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#KARS#Sarıkamış#Mescitli

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