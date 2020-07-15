MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
GeriGündem Kaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)
Haber Giriş: 15.07.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Kaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, serinlemek için girdiği gölette kaybolan tarım işçisi Emrah Pullu'nun (21) cansız bedeni bulundu.

Olay, Pazartesi günü Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyü yakınlarında meydana geldi. Tarlada çalışan tarım işçisi Emrah Pullu, serinlemek için yakında bulunan gölete girdi. Pullu, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının jandarmaya ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan AFAD dalgıçlarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de destek verdi. Bu sabah, gölette Pullu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Emrah Pullu’nun cenazesi otopsi için Alaca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle