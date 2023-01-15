Kaybolan zihinsel engelli kadın, elindeki ‘Sevgi İzi’ dövmesinden bulundu

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Şarköy’de yaşayan Kamil Birden, zihinsel engelli eşi Ramiye Birden’i otomobilde bırakarak alışveriş için bir markete gitti. Bu sırada araçtan inen Ramiye Birden, kayboldu. Araca dönen ve eşinin olmadığını gören Kamil Birden, durumu polise bildirdi. Kaybolduktan yaklaşık 45 dakika sonra Ramiye Birden, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ yakınlarında dolaşırken, polisin dikkatini çekti. Polisin durdurduğu Birden, ‘Sevgi İzi’ projesi kapsamında elinin üzerine dövme ile yazılan numarayı gösterdi. Polis, numaradan Ramiye Birden'i eşi Kamil Birden’e ulaşarak, sağlık durumunun iyi olduğunu ve emniyete gelmesi gerektiğini söyledi. Kamil Birden, emniyet müdürlüğüne giderek, eşini aldı.

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Kamil Birden, eşinin daha önce de kaybolduğunu belirterek, “Eşim konuşamıyor. Kendisini anlatamıyor. Bunun üzerine ben eşime bir 'Sevgi İzi' yaptırmaya karar verdim. Eşim defalarca kayboldu. 'Sevgi İzi' projesi kapsamında yapılan dövmedeki numara ve polislerin dikkati sayesinde eşim bulundu. Bu konuda vatandaşlarımızın daha çok duyarlı olmasını istiyorum” dedi.