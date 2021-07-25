Kaybolan köpekleri için harçlıklarını ödül koydular

İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan Güçlü ve Ayten İnsel ile küçük çocukları geçtiğimiz eylül ayında oturdukları sitenin bahçesinde Kara ile karşılaştılar. Evden sokağa bırakılmış bir köpekti Kara. Sitedeki çocuklarla hemen arkadaş oldu. Herkes sevmişti Kara’yı, Kara da onları. Küçükçekmece Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde gerekli bakımları ve tedavileri yapıldı. Merkez ona bir de 3217 numaralı küpe taktı. Sitenin bahçesinde günler neşeli, oyun dolu ve hızlı geçti; sonbahar bitti. Kış gelip havalar soğuduğunda, kar başladığında Kara ailenin kapısına dayandı. Vakit tamamdı... Kara artık İnsel Ailesi’nin üyesi olmuştu.

TATİL KARA’NIN DA HAKKI

Sonbaharda site bahçesinde başlayan oyunlar kışın eve taşındı. Çocuklar mutlu, Kara mutlu, İnsel ailesi mutlu. Yaz geldi... Tatil herkes gibi Kara’nın da hakkı. Aile bayram tatili için karavana atlayıp Çeşme Alaçatı’nın yolunu tutarken Kara’da karavanda kendine ayrılan yere kuruldu. Deniz, kum, oyunlar derken tatil bitti. Aile İstanbul’a dönüş yoluna geçti.

NEREDESİN KARA

Dönüş yolunda Alaçatı ile İzmir arasında bir yerde; belki de yine bir oyun oynama isteğiyle Kara, karavandan atladı. Kayıplara karışan Kara’yı şimdi İnsel ailesinin bütün üyeleri yana yakıla arıyor. Ailenin iki küçük bireyi Kaan ve Çağla, Kara’yı o kadar özlemiş ki, annelerinin çekip sosyal medyaya koyduğu videoda, bulunmasına yardım edecek kişilere kumbaralarında biriktirdikleri paraları vermeyi bile göze almış durumdalar.

ALAÇATI İLE İZMİR ARASI

İnsel Ailesi sosyal medyaya koydukları kayıp ilanında Kara’nın, Alaçatı ile İzmir arasında durduklarında ya da yavaşladıklarında karavandan atladığını yazıyor. Muhtemel bulunabileceği yerler olarak da Çağla Kubat Sörf Okulu’nun yanındaki kamp alanından Çiğli’ye kadar olan bir rota çiziyor. Bu bölgede siyah ve kulağında 3217 numaralı küpe bulunan Kara’yı görenler aileyle temasa geçerlerse hem Kara hem de İnsel Ailesi çok sevinecek.

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