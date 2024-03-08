×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

‘Kaybedersem evime dönerim’

Güncelleme Tarihi:

#Akşener#Mansur Yavaş#Seçim
‘Kaybedersem evime dönerim’
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 07:00

İYİ Parti Lideri Meral Akşener dün İstanbul adayı Buğra Kavuncu ve ilçe adaylarıyla birlikte Maltepe, Kartal ve Pendik’te esnafı ziyaret etti.

Haberin Devamı

Akşener, gazetecilerin soruları üzerine cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini aday gösterirken samimi olmadığını iddia eden Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da yanıt vererek şunları söyledi: “Sayın Mansur Yavaş, CHP’li değil. Bu çerçeveden bakıldığında bir risk almalıydı. Şimdi döndürüp bütün suçu Meral Akşener’in üzerine atmak korkaklığı gizlemektir. Şimdi biz ayrı, hür ve müstakil gitmeye karar verdik. Büyük bir risk aldık. Eğer bu arkadaşlarımız ‘evine dön’ derse, sonuç olarak oy vermezse, ben evime döneceğim. Siyasetin s’si ile meşgul olmayacağım.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akşener#Mansur Yavaş#Seçim

BAKMADAN GEÇME!