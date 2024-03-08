‘Kaybedersem evime dönerim’

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Akşener, gazetecilerin soruları üzerine cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini aday gösterirken samimi olmadığını iddia eden Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da yanıt vererek şunları söyledi: “Sayın Mansur Yavaş, CHP’li değil. Bu çerçeveden bakıldığında bir risk almalıydı. Şimdi döndürüp bütün suçu Meral Akşener’in üzerine atmak korkaklığı gizlemektir. Şimdi biz ayrı, hür ve müstakil gitmeye karar verdik. Büyük bir risk aldık. Eğer bu arkadaşlarımız ‘evine dön’ derse, sonuç olarak oy vermezse, ben evime döneceğim. Siyasetin s’si ile meşgul olmayacağım.”