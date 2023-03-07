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Kayan hafriyat kamyonu 13 araca çarptı

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#Hafriyat Kamyonu#İstanbul#Kartal
Kayan hafriyat kamyonu 13 araca çarptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 07:00

İstanbul Kartal’da 2 gün önce sokağın başına park edilen 34 KL 9055 plakalı hafriyat kamyonu dün sabah sat 08.00 sıralarında bulunduğu yerden bir anda hareket etmeye başladı.

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Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu önce sokakta ilerleyen servis minibüsüne daha sonra park halindeki 13 araca çarparak durabildi. Kazada servis minibüsündeki öğrenci Şüheda Melek İpek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı öğrenciyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüheda Melek İpek’in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale gelirken, araçlarda kimsenin olmaması faciayı da önledi. Olay yerine gelen hafriyat kamyonu şoförü Enes Ahmet E. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.     

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#Hafriyat Kamyonu#İstanbul#Kartal

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