Kayalıkta 8 saat

Muğla Bodrum’da önceki gün öğleden sonra, 8 kişilik arkadaş grubu, doğa yürüyüşü için bir araya geldi. Grup Pedasa antik kentinin üst kısmında yer alan dağlık alandan, Torba Mahallesi bölgesine doğru yürüyüşe geçti. Bir tepenin zirvesine tırmanış sırasında grubun içinde bulunan iş insanı Ahmet Azmi Zırh (64), tutunduğu kayanın yerinden kopması sonucu 2 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü. Yaralanan Zırh için arkadaşları yardım istedi. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, UMKE, Muğla 911 ve AKUT ekiplerinden oluşan yaklaşık 30 kişi, arama kurtarma çalışması başlattı. Yola çıkan ekipler, çöken karanlıkta dere yatağından yaklaşık bir kilometre ilerleyip, daha sonra zirveye tırmanarak yaralıya ulaştı. Yaralı Zırh, sarp ve kayalık yamaçta sedyeye alındı. İp teknikleri kullanılarak yamaçtan dere yatağına indirilen yaralı, ulaşımın olduğu bölgeye sedyeyle taşınarak ulaştırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Burada arazi aracına nakledilen Ahmet Azmi Zırh, ambulansın beklediği yere götürülüp 112 Acil Sağlık ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Tüm bu yoğun kurtarma çalışması toplam 8 saat sürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirlenen Zırh’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.