Kayalıklardan düşen kişi 4 saatte kurtarıldı

Olay, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Köyde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan 5 çocuk babası Selim Tertemiz, sürüden ayrılan hayvanlarını aramak için sabah saatlerinde yakınlarıyla birlikte karla kaplı Çiçek Yaylası'na gitti. Burada Tertemiz, dengesini kaybedip kayalıklardan düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.



Yolun olmadığı Çiçek Yaylası'ndaki dağlara yaya olarak çıkan ekipler ile köylüler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Selim Tertemiz'e ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M. Selim Tertemiz, battaniye içinde dağdan indirilerek ambulansın bulunduğu noktaya ulaştırıldı. Tertemiz, hazır bekletilen ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Kırıkdağ Köyü Muhtarı Necman Adıyaman, "Koyunları sayarken, sürünün bir bölümünün kayıp olduğunu fark ettiler. Selim Tertemiz'de bir arkadaşı ile beraber sabah erken saatlerinde sürüyü aramaya gitti. Meydana gelen yağış ve kayaların kaygan olması nedeniyle dağdan düşerek 20 metre yuvarlanıp ağır yaralandı. Ekipler kurtardı. Valimiz, jandarmamız, kurtarma ekibi ve köylülere teşekkür ediyorum" dedi.