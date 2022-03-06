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Kayalıklarda mahsur kalan 2 genç böyle kurtarıldı

#İstanbul#Silivri#İtfaiye
Kayalıklarda mahsur kalan 2 genç böyle kurtarıldı

İstanbul Silivri'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin telefonla bağlantı kurduğu gençler, karanlıkta güçlükle bulundu.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Aşıklar Tepesi mevkiinde bulunan kayalıklarda yaşandı. Bölgede mağara bulunduğu iddialarını duyan 2 arkadaş, deniz kenarındaki kayalıklara indi. Bir süre burada kalan 2 arkadaş, havanın da kararması ile kayalıklardan çıkamadı.

Zor durumda kalan gençler, telefonla itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbarın yapıldığı en yakın mahalleye gelen itfaiye ekipleri, zabıta ile birlikte deniz kenarında 2 arkadaşa ulaşmaya çalıştı. Mahsur kalan kişilerle telefon bağlantısı kuran itfaiye erleri, yapılan aramaların ardından 2 kişiyi kayalıklarda buldu.

Kayalıklarda mahsur kalan 2 arkadaş, itfaiyenin yaptığı çalışmaların ardından halatla bulundukları yerden çıkarıldı. Mahsur kaldıkları yerden çıkarılan gençler, itfaiyeye teşekkür ederek evlerine döndü.

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Kayalıklarda mahsur kalan 2 genç böyle kurtarıldı

 

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#İstanbul#Silivri#İtfaiye

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