Kayak merkezleri yeni yıl için doldu

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Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 5, en düşük 3 derece olarak ölçüldü. Buna rağmen Uludağ, yerli turistlerin yanı sıra Arap ve Orta Doğu ülkelerinden gelen turistler ile günübirlik tatilcileri ağırladı. Kayak yapamayan tatilcilerden bazıları ince kar birikintilerinin alduğu yerlerde kızakla kayarken, bazıları da yürüyüş yapıp fotoğraf çekti. Sezonu 15 Aralık'ta açan otellerde de yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Yılbaşında gecelik konaklama ücretinin kişi başı 8 ile 14 bin arasında değiştiği Uludağ'da, yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri de artırıldı. Jandarma ekipleri hem Uludağ yolunda hem de oteller bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı.

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KARTALKAYA DA HAREKETLİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yılın son gününde tatilciler kayak pistlerini doldurdu. Kış mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasiteli toplam 5 otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Yapay karlama ile birlikte kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu Kartalkaya’ya gelen tatilciler tamamı açık olan pistlerde kayak keyfi yaptı.