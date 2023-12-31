Kayak merkezleri doldu taştı: Kartalkaya yeni yıla hazır

Haberin Devamı

Yeni yılı Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya’da karşılamak isteyen kayak tutkunları otelleri doldurdu. Yapay kar sistemlerinin bulunduğu otellerin pistlerinde kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı. Yılbaşı gecesinin haftasonuna denk gelmesi nedeniyle pistleri açık olan otellerin rezervasyonlarında doluluk oranları yüzde 80’e ulaştı. Son gün gelen tatilcilerle birlikte otellerin tamamen dolacağı öngörülüyor. 2 bin rakımlı Kartalkaya’ya gelen kayakseverler pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Yılbaşı gecesi için de oteller müşterilerine özel eğlence programları hazırladı.

Haberin Devamı

LÜKS DAĞ EVİNDE 3 GECE 900 BİN TL

Kartalkaya’da bulunan bir otelin yanında bulunan, geceliği 300 bin TL olan 2 lüks dağ evi de yılbaşı için kiralandı. Yılbaşı programı kapsamında en az üç gece konaklama zorunluluğu bulunan lüks dağ evinde konaklayacak olanlar 900 bin TL ödeyecek. Kayak merkezindeki lüks otele bazı misafirler ise helikopter ile geldi.

ŞİŞE SU 250 TL BARDAK ÇAY 200 TL

Kayak merkezinde bulunan lüks bir otelin müşterilerine sunduğu yiyecek içecek fiyatlarının yüksekliği de dikkat çekti. Kayak merkezindeki lüks otelde müşterilere bir şişe su 250, bir bardak çay 200, küçük ayran 180, tost 450 ve bazı alkollü içkiler ise 40-50 bin TL’yi bulan fiyatlarla satılıyor.

ULUDAĞ’DA TEK EKSİK KAR

Türkiye’nin en büyük kayak merkezlerinden Uludağ’da, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince beklenen kar yağışı olmadı. Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Uludağ’da, hava sıcaklığı en yüksek 10, en düşük 2 derece olarak ölçüldü.