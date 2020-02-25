Kaya parçalarının düştüğü yol ulaşıma kapandı

Sultanhisar'ır kırsal Malgaçemir Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Yayla yoluna kaya parçalarının düştüğünü fark eden mahalle halkı, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine anında olay yerine giden Sultanhisar Belediyesi ekipleri, bölgede gerekli önlemlerini aldı.

Belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında büyük bir gürültü ile dev bir kaya parçası daha yola yuvarlandı. Kaya parçaları nedeniyle Malgaçemir Yaylası'na giden yol trafiğe kapandı. Belediye ekiplerinin dozerle yoldaki kayayı parçalayarak kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.