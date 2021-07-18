Kavurucu sıcaklardan bunalan İstanbullular, Boğaz'a akın etti

Birkaç gündür etkili olan kavurucu sıcaklar yüzünden bunalan İstanbullular, çeşitli yöntemlerle serinlemenin yollarını arıyor. Bayram tatili ve sıcakların etkisiyle İstanbul sokakları nispeten boş görünürken, vatandaşların serinlemek için akın etmesiyle birlikte sahillerde yoğunluk yaşandı.

Sıcaklardan bunalan bazıları özellikle Arnavutköy ve Bebek Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı. Kimileri kendilerini serin sulara atarak rahatlamaya çalışırken, kimisi de adeta sahildeymişçesine beton üzerine yatarak güneşlenmeye çalıştı.

Fırsat buldukça serinlemek için Arnavutköy'e geldiğini belirten Doğukan Karafazlı "Bugün biraz daha iyi ama dün daha çok sıcaklık vardı. Nem oranı da yüzde 90 civarındaydı. Bugün de sıcak olmasıyla beraber fırsatı bulup denize geldik. Eğleniyoruz burada, siz de görüyorsunuz ne kadar eğlendiğimizi. Haftada 3-4 kez buraya geliyoruz. Eğleniyoruz kendimizce, suda güzel" dedi.

Çocuklarıyla birlikte denize giren Şevket Şerbetçi ise "Tatile gidemediğimiz için çocukları buraya getirip eğlendiriyorum. Bu da bizim tatilimiz. Havalar sıcak, buraya gelip serinliyoruz. Hafta sonu geliyoruz, rahatlıyoruz burada. Başka bir yere gidemiyoruz, burası bizim tatil yerimiz" diye konuştu.

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