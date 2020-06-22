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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 14:09,Son Güncelleme:

Kavşakta drift yapan sürücüye 6 bin 100 lira ceza

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Kavşakta drift yapan sürücüye 6 bin 100 lira ceza
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KONYA’da, kavşakta otomobiliyle drift yapan ve mahalleli tarafından polise şikayet edilen sürücüye, 6 bin 100 lira ceza uygulandı. Sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Arapöldüren Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta bir süre drift yapan sürücü, mahalleli tarafından polise şikayet edildi. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla da görüntü çekildi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen sürücüye, 'drift yapmak'tan 6 bin 100 lira ceza yazdı.

Öte yandan görüntülerde, sürücünün otomobille drift yaptığı ve mahallelinin otomobili durdurup, sürücüye tepki gösterdiği anlar yer aldı.

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