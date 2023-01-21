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Kavgayı ayırmaya çalışan esnafın kafasına tüp fırlattı

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#İstanbul#Pendik#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 13:51

Pendik'te iki genç grup arasında çıkan kavgaya mahalle esnafı müdahale edip ayırmak istedi. Kavga edenlerden biri, kavgayı ayırmaya çalışan bakkalın kafasına tüp fırlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, iki grup genç arasında kavga çıktı. Sokakta yaşanan kavgaya çevre esnafı müdahale ederek sonlandırmaya çalıştı. Kavganın yaşandığı bakkal dükkanının içerisinde bulunan esnaf da dükkanından çıkarak gençleri engellemeye çalıştı.

TÜPÜ FIRLATTI

Kavgaya karışanlardan biri, dükkanın önünde bulunan bir tüpü alıp bakkalın kafasına fırlattı. Gençlerin kavgası ise çevredekilerin müdahalesiyle sonlandı. Yaralanan bakkalın kendisine tüp atan kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kavgayı ayırmaya çalışan esnafın kafasına tüp fırlattı

Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubun bir bakkalın önünde kavga ettiği, gençlerden birinin yerden aldığı tüpü bakkal esnafının suratına fırlattığı görülüyor.

Kavgayı ayırmaya çalışan esnafın kafasına tüp fırlattı

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#İstanbul#Pendik#Kavga

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