Kavgada yaralandı, yumrukla gelen ambulansın camını kırdı

Olay, merkeze bağlı Germece köyünde meydana geldi. Husumetli olan T.K. ve Y.K.K. ile Z.Ç. ve M.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden 112 Acil servis ekipleri yaralı T.K.'yı muayene etmek istedi. T.K.'nin direnmesi ve saldırgan tavırlar göstermesi üzerine sağlık ekibi durumu jandarmaya bildirdi. Yakınları tarafından ambulansa bindirilmek istenen T.K., yumrukla aracın arka camını kırdı. Hasar gören ambulans olay yerinden ayrılırken, T.K. başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olayı kınadıklarını belirtti.

Bıçakla yaralama olayına karışıp olay yerinden kaçan Z.Ç., ve M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.