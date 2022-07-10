Kavgada vurduğu 17 yaşındaki İsmail öldü, birlikte yaşadığı kadın yaralandı

Haberin Devamı

Olay, dün gece İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gazi G., dini nikahıyla birlikte yaşadığı Semiha Koçger ile bayram ziyaretinden dönerken, kavgalı olduğu İsmail Demircan ile karşılaştı. Gazi G. ile Demircan arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gazi G., yanındaki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, İsmail Demircan ve Semiha Koçger'e isabet etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan İsmail Demircan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demircan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Haberin Devamı

Semiha Koçger'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Gazi G.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.