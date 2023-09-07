Kavgada tornavida çekince silahla vuruldu

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Tartışmanın ardından hareket eden taksicinin önü bir süre sonra motosikletliler tarafından kesildi. Kısa süreli tartışma kavgaya dönüştü. Taksi şoförü tornavida ile motosikletli bir kişi ile kavga ettiği sırada, motosikletliler arasında bulunan bir kişi silahını çıkararak taksi şoförü Süleyman Karaca’ya ateş etti. Karaca bacağından yaralanırken motosikletliler olay yerinden kaçtı. Yaşananları anlatan bir esnaf, “Ben burada oturuyordum, bir kişi arabanın bagajına vurdu. Taksicinin elinde tornavida vardı. Adam da çıkarttı silahını vurdu. Çocuk bir de otomobilin arka lastiğine sıktı” diye konuştu.