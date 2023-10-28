×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kavga ettiği kişi kaçarken havaya ateş ederek durdurmaya çalıştı!

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi#Silah#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 11:34

İstanbul Sultangazi'de iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan biri olay yerinden kaçarak uzaklaşmak istedi. Silahını çıkaran kişi ise havaya ateş ederek kavga ettiği kişiyi durdurmaya çalıştı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada bir sürücü araya girerek, tarafları ayırmaya çalıştı. Daha sonra taraflardan biri üzerindeki silahı çıkardı.

Bunu fark eden diğer kişi, koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Silahlı kişi ise, havaya ateş ederek, kaçan kişiye durması için seslendi. Ancak paniğe kapılan kişi uzaklaştı. Tarafların şikayette bulunmadığı öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultangazi#Silah#Kavga

BAKMADAN GEÇME!