Kavga ettiği kişi kaçarken havaya ateş ederek durdurmaya çalıştı!

Haberin Devamı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada bir sürücü araya girerek, tarafları ayırmaya çalıştı. Daha sonra taraflardan biri üzerindeki silahı çıkardı.

Bunu fark eden diğer kişi, koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Silahlı kişi ise, havaya ateş ederek, kaçan kişiye durması için seslendi. Ancak paniğe kapılan kişi uzaklaştı. Tarafların şikayette bulunmadığı öğrenildi.