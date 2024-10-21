Kauçuk fabrikasında başlayan yangın 4 iş yerini daha kül etti

Haberin Devamı

D-100 kara yolu Beşköprü Mahallesi mevkiinde saat 02.00 sularında kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Destek gayesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA araçları da sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangında ekipler, toplamda 5 iş yerini etkisi altına alan alevleri söndürmek için seferber oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Haberin Devamı

"TESELLİMİZ ŞU ANDA BİR CAN KAYBININ OLMADIĞI"

Alemdar, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, 02.14'te gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye intikal ederek yarım saatte yangının büyümesinin önlediğini söyledi.

Kauçuk fabrikası olduğu için ateşin hızla diğer iş yerlerini sardığını aktaran Alemdar, "Allah'tan bir an önce yayılmasının önlenmiş olması bizi rahatlatıyor. Devam ediyoruz şu anda, inşallah daha fazla büyümeden söndürmüş olacağız. Şu anda 5 iş yerinde yangın devam ediyor ama adacıklar olduğu için bunların sıçraması şu anda durduruldu. İnşallah burada söndürmeye çalışıyoruz." dedi.

Alemdar, şu anda 28 araç ve 60 personelle yangına müdahale edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İş yeri sahiplerimiz burada. Hemen soğutma çalışmaları başladıktan sonra da yangın nerede çıktı, nasıl meydana geldi, bir çalışma olacak. Burada daha çok petrol mamulleri olduğu için içeriden bir kıvılcım mıdır, elektrik kaçağı mıdır, içeriden bir yangın mıdır, bununla ilgili arkadaşlarımız incelemeyi yapacaklar. Bu bölge zaten sanayi bölgesi. Sanayide iş yerlerimiz birbirine bitişik olduğu için birinde başlayan yangın, hemen diğerine sıçrama imkanına sahip."

Haberin Devamı

Burasının ticari bir alan olduğunu aktaran Alemdar, "Buradaki iş yeri sahiplerimiz, mülk sahiplerimizle oturarak buraya kesin çözüm üretmek zorundayız. Tesellimiz şu anda bir can kaybının olmadığı, malı inşallah toparlarız. El birliğiyle burayı yeniden ayağa kaldırırız ama can kaybı olmaz inşallah. Onun için arkadaşlarımız yangının içine dalıp her tarafı araştırıyorlar, inceliyorlar. İnanıyorum ki yangın kısa zaman içerisinde kontrol altına alınacak. Yayılması önlendi, şu anda soğutma, söndürme çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Şu anda henüz yaralanan ya da yangından etkilenen birinin olmadığını vurgulayan Alemdar, bunun yaşanmaması için gayret ettiklerini dile getirdi.