Kato Dağı'nda Haluk Levent rüzgarı

Haberin Devamı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl düzenlenen kuzu kırkma festivali gece geç saatlere kadar sürdü. Ünlü sanatçı haluk Levent’in yanı sıra Rojin, Tıvorlu İsmail ve bir çok yerel sanatçı sahne aldı. Burada konuşan Şırnak valisi Osman Bilgin Beytüşşebap artık huzurun başkenti ifadelerini kullandı. Bilgin şu ifadeleri kullandı.’ Kuzu Kırpma Festivali'nin kadim bir gelenek olduğunu söyledi.

Haberin Devamı