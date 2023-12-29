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Katliam gibi kazada yaralanan 63 kişiden 45’i taburcu edildi

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Sakarya#Adapazarı
Katliam gibi kazada yaralanan 63 kişiden 45’i taburcu edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 19:09

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı kazada tedavisi tamamlanan 45 kişi taburcu edildi. 15 kişinin Sakarya’da 1 kişinin Ankara’da, 1 kişinin Kocaeli ve 1 kişinin de İstanbul’da tedavileri devam ediyor.

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Kaza, dün saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 2’si Ukraynalı biri Özbekistanlı olmak üzere toplam 63 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde Metro Turizm firmasının 50 ACU 195 plakalı yolcu otobüsü şoförü H.Ö. (42) ile diğer otobüs ve tır sürücüleri M.D. (53), F.Ç. (30), S.S. (37), H.A. (46), O.K. (54) ve E.A. 7 sürücü gözaltına alındı.

Bugün Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi. Sürücülerin adliyedeki işlemleri devam ederken Sakarya Valiliği kazada yaralanan 63 kişiden 45’inin tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini paylaştı.

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Yaralı olan diğer vatandaşlardan 15’i Sakarya’da 1 kişi Ankara’da, 1 kişi Kocaeli’de ve 1 kişinin de İstanbul’da tedavileri devam ediyor.

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Sakarya#Adapazarı

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