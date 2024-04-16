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Katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı

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#Şırnak#Uludere#Kaza
Katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 05:31

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kontrolden çıkıp dereye düşen araçtaki 5 kişiden 4’ü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 23.30 civarlarında Uludere Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Bilen yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle Yeşilova Mahallesi'nde yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROLDEN ÇIKIP DEREYE DÜŞTÜ

Uludere Yeşilova Mahallesi'nde kontrolden çıkıp dereye düşen hafif ticari araçtaki sürücü Ferhat Bilen, Abdulkerim Babat, Melek Soylu ve Haşim Babat hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Uludere Devlet Hastanesi Morguna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Şırnak#Uludere#Kaza

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