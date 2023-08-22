Katliam gibi kaza: 12 ölü, 18 yaralı... Yolcu otobüsü şarampole devrildi

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SİVAS’tan İstanbul’a giden Kamil Koç Turizm’e ait, Adem Tatlısu (58) yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, önceki gece 23.50’de kontrolden çıkıp karşı şeride geçtikten sonra 30 metreden şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Tam bir can pazarı yaşanan kazada, sürücü Adem Tatlısu ile yolculardan Bahçelievlerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun yaşamını yitirdi, 18 kişide yaralandı. Otobüsten çıkarılan yaralılar, 14 ayrı ambulansla Sorgun ve Yozgat kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Serdal İçeloğluHakan HasgülCaner KuzgunFeyzullah Dikçal

TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, hastanelerdeki yaralıları ziyaret etti, doktorlardan bilgi aldı. Vali Özkan “İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek” diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazanın ardından sosyal medya hesabından adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yine sosyal medya hesabından 18 yaralının tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

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12 canın yok olduğu kazada yaralanan 18 kişiden birinin durumu ağır.

YOLCULUK BÖYLE BAŞLADI

- Katliam gibi kazanın ardından yolcu otobüsünün sefer öncesi SİVAS Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün peronda beklediği, ardından yolcuların bindiği görüldü. Bir süre yolcularla da sohbet eden şoför Adem Tatlısu’nun otobüse bindikten sonra, saat 21.30’da İstanbul’a gitmek üzere terminalden hareket ettiği görüntülere yansıdı.

Adem Tatlısu

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ 9 SAAT ÇALIŞMALI

SİNOP Üniversitesi Gerze Meslek Yüksek Okulu (MYO) Otobüs Kaptanlığı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Söyler, şehirlerarası otobüs şoförlerinin sürüş psikolojilerinin iyi olması gerektiğini belirterek, “Sürücüler mevzuattaki gibi günde 9 saatten fazla araç kullanmamalı” dedi. Söyler, şoförlerin dikkat etmesi gerekenleri de şöyle sıraladı: “En önemli sorun şoförlerin uzun saatler boyunca araç kullanmalarıdır. Bir şoförün 24 saat içerisinde, 4.5-4.5 saat olmak üzere 9 saat araç kullanması gerekiyor. Ancak maalesef bu süre aşılıyor. Bu da şoförün yorulmasına neden oluyor. Şoför sayısı az olduğundan sefer sayısı da artıyor. Şoförlerin eğitim seviyeleri yükseltilmelidir ve mutlaka ilkyardım bilmeliler. Şoförler sürüş planlamalarını doğru yapmalıdırlar. Ayrıca, şoför araç içerisinde sürüş sırasında yeme içme yapmamalı, yolcularla veya muavinle konuşmamalıdır.”

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UYKUSUZLUK ALKOL GİBİ

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Fevzi Apaydın ise “Uykusuzluk, tıpkı alkol ve uyuşturucunun etkisi altındayken olduğu gibi sürücünün tepki zamanı, dikkat, algılama, muhakeme ve koordinasyon gibi zihinsel becerilerini olumsuz yönde etkilemekte ve kazaya neden olmaktadır” diye konuştu.

SİYASİLERDEN TAZİYE

Türkiye’yi yasa boğan kazanın ardından siyasiler de taziye mesajları yayımladı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Yozgat Sorgun’da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, kazada yaralananlara şifalar dilerim.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Mezkûr kazada ebediyete irtihal eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifa temennisiyle birlikte geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”