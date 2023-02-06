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Katliam gibi iki kaza

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#Afyonkarahisar#Bursa#Kaza
Katliam gibi iki kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole devrilirken Bursa’da da 4 otomobil kayganlaşan yolda birbirine girdi. İki kazada 12 kişi hayatını kaybederken 42 kişi yaralandı.

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Diyarbakır’dan Muğla Bodrum’a giden Salih C. yönetimindeki 34 SD 7721 plakalı, Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, dün sabaha karşı Afyonkarahisar’da kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, şarampole devrildi. Kazada Fatma Temiz (43), Sultan Nur Özay (41), Sevay Özay (13), İsmail Yoldaş, Yakup Uçar, Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç ve Mehmet Tuncer hayatını kaybederken 4’ü ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Şoför Salih C. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Dün Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda; Özlem Savun’un (37) kullandığı otomobil, bariyerlere çarpıp daha önce kaza yapıp sağ şeritte duran Yakup Terzi’nin (57) arabası ile ona yardım için duran Bünyamin Sivri’nin (34) otomobili ve Şehmuz Karabulut’un kullandığı araba ile yanda bekleyenlerin arasına daldı. Kazada Cansu Bağış (23), Serpil Terzi (47), Naz Terzi (15) ile Betül Nur Terzi (25) yaşamını yitirdi. Yaralanan Yakup Terzi, Özlem Savun, Bünyamin Sivri, Defne Naz Savun (8), Özer Yağız Savun (10), Reyhan Mahmasahatova (31) ile Sercan Çalık (34) hastaneye kaldırıldı.

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde de, yol kenarında otomobilinin lastiğini değiştirirken TIR’ın çarptığı psikolog Beyazıt Erol (42), hayatını kaybetti.

 

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#Afyonkarahisar#Bursa#Kaza

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