Katliam evi

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İstanbul Beyoğlu’nda dün saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak’ta bir süredir işsiz olan Özgür Nayman (33) ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silah sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, silahla vuruldukları belirlenen Sevilay Nayman, (40) çocukları Özgür Buğra, (9) Hezdar Alaz (7) ve Çınar Ali’nin (4) cesetlerini buldu. Başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan Özgür Nayman ise hemen ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Sevilay Nayman ve 3 çocuğunun cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Özgür Nayman’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Öte yandan Özgür Nayman, olaydan çok kısa süre önce ‘x’ hesabından yaptığı paylaşımda, Bu kararı almamda tek bir sebep veya neden veyahut da tek bir kişi yok. Beni gerçekten sevenlerden son özrümü dileyerek ölmeye karar verdim. Bu kararımın ne maddiyatla ya da her hangi bir dünyevi sebeple ilgisi yok. Çok sıkıldım her şeyden. Anlamsız geliyor artık. Eninde sonunda öleceğim. Ha bugün ha yarın. Eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum. Sevdiklerimi ve beni sevenleri son kez üzeceğim” ifadelerini kullandı.