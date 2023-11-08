Katliam evi

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İstanbul Bağcılar’da Filiz Akçay (42), iki kızı ile birlikte yaşıyordu. Bir yıldır Sakarya’da vinç kiralama şirketi bulunan Barbaros Tüzün (48) ile de ilişki yaşıyordu. Barbaros Tüzün işlerinden fırsat buldukça İstanbul’a geliyor ve Filiz Akçay’la vakit geçiriyordu. Barbaros Akçay, ilişkileri ilerleyince Filiz Akçay’a evlenme teklif etti. Filiz Akçay, bu teklifi kabul etmedi. Barbaros Tüzün evlenme baskısını arttırınca Filiz Akçay ayrılmaya karar verdi. Bu durum nedeniyle ikili arasında sert tartışmalar yaşanmaya başladı.

Barbaros Tüzün, konuşmak için dün saat 09.00 sıralarında Sakarya’dan Filiz Akçay’ın Bağcılar’daki evine geldi. Eve girdikten bir süre sonra silah sesleri yükseldi. Komşuları hemen polisi aradı. Polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Ev kan gölüne dönmüştü. Evde Filiz Akçay, kızı Selin Akçay ve Barbaros Tüzün’ün cesetleri bulundu. Barbaros Tüzün’ün yanında tabanca bulunurken, Tüzün’ün, Filiz Akçay ve kızı Selin’i silahla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdiği değerlendirildi.

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İLAYDA KIL PAYI KURTULMUŞ

Barbaros Tüzün’ün eve gelmesinden 20 dakika önce staj için evden çıkan diğer kızı İlayda Akçay’a haber verilmesi üzerine eve geldi. İlayda Akçay, evin önünde sinir krizi geçirdi. Evde yapılan incelemenin ardından Barbaros Tüzün, Filiz Akçay ve kızı Selin Akçay’ın cesetleri Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayda kullanılan tabanca da incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na teslim edildi.