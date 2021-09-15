Katillerine çifte müebbet istendi

Taşar ve Hakverdi, kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti. Olayın ardından bir yakınına giderek, “Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet” diyen Başkuş, jandarmaya giderek teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Selfet Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



'ÖLDÜRMEK MAKSADIYLA ATEŞ ETTİM’

Tutuklu sanık Başkuş’un ifadeleri iddianamede şöyle yer aldı: “Oğlumu taciz ettiklerini düşündüm. Köy meydanında servisi bekledim, içine girdim ve 4-5 el öldürmek maksadıyla ateş ettim. Olayı çocuğuma pislik yapılması nedeniyle işledim.” İddianame, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Başkuş, 22 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak.

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