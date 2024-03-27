Katilin tabutuna sırtlarını döndüler

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İstanbul Bahçelievler’de cezaevinden izinli çıkan Uğur Falay, önceki gün annesi Hüsna Falay ve kız kardeşi İrem Falay’ı öldürdükten sonra Beyoğlu Nusretiye Camisi’nde aynı silahla intihar etmişti. Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uğur, Hüsna ve İrem Falay’ın cenazeleri dün aile yakınları tarafından teslim alındı.

3 CENAZE İÇİN AYNI YERDE TÖREN

Aile için ikindi vakti Yenibosna Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi 4. Sınıf öğrencisi ve basketbol antrenörü İrem Falay’ın öğrencileri katıldı. Tören öncesi Yenibosna Merkez Cami avlusunda taziyeler kabul edildi. Cenazeler için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Uğur Falay için kılınan namaz sırasında, İrem Falay’ın öğrencileri tabuta sırtlarını döndü. İrem Falay’ın öğrencilerinin bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktüler. Cenazeler defnedilmek üzere Batman’a götürüldü.

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Öğrencisi Burak Kaya, “Neşeli mutlu, huzurlu bir insandı. Kimseyle sorunu olmazdı, küçük çocuklarla arası çok iyiydi” dedi. Şoreş Tunç ise, “Hem koçum oldu hem arkadaşım oldu. Mutlu ve neşeli bir insandı. Şok oldum, inanamadım” şeklinde konuştu.