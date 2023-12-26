Katilin bahanesi yine aynı

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Tartışmanın büyümesi üzerine Kayhan Barbak, eşini bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde kalan Zehra Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Barbak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Kayhan Barbak’ı suç aleti bıçak ile yakalayıp gözaltına aldı. Kayhan Barbak’ın ilk ifadesinde, cinayeti 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söylediği belirtildi.