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Katilin bahanesi yine aynı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Polis#Bıçak
Katilin bahanesi yine aynı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 07:00

İzmir’de bir çocukları olduğu öğrenilen Zehra Barbak (37) ile eşi Kayhan Barbak (39) arasında dün 05.00 sıralarında müstakil evlerinde ‘kıskançlık’ nedeniyle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Kayhan Barbak, eşini bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde kalan Zehra Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Barbak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Kayhan Barbak’ı suç aleti bıçak ile yakalayıp gözaltına aldı. Kayhan Barbak’ın ilk ifadesinde, cinayeti 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söylediği belirtildi.

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#İzmir#Polis#Bıçak

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