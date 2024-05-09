Katilin avukatları cezayı çok buldu... 5 yıl daha ceza yedi

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bilal Ağır (51), 12 Şubat 2022’de Nilüfer’de, eski eşi Yasemin Ağır (45) ile Yahya Aydın’ın (48) içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Bilal Ağır, otomobilden indirdiği eşi ile Yahya Aydın’ı darp edip ardından da tabancayla kurşun yağdırdı. Yerden seken kurşunlardan biri de yoldan geçen Şeyma Ünlü’ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan Yasemin Ağır ve Yahya Aydın kurtarılamadı.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Bilal Ağır, Yasemin Ağır ve Yahya Aydın’ı ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yerden seken kurşunla yaralanan Şeyma Ünlü’ye yönelik eylemi nedeniyle ceza almayan Ağır’ın, cezasını çok bulan avukatlarının karara itirazı üzerine, dava Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde yeniden görüldü. Tutuklu sanığın, yerden seken kurşunun Şeyma Ünlü’ye isabet etmesi nedeniyle ‘olası kastla yaralama’ suçundan 4 yıl, ‘kamu malına zarar vermek’ suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl daha hapsine hükmedildi. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ise sabit kalmasına karar verildi.