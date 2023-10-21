Katilin ailesine ceza yağdı

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ANKARA Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, hukuk fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Sanık Hasan İsmail Hikmet hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda, Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Yargıtay da kararı onamıştı. Yargılama sürerken, sanık Hasan İsmail Hikmet’in anne ve babası, sosyal medyada, bazı paylaşımlarda bulunarak, Damar ailesine hakaret ve tehditlerde bulundu.

GARİP SAVUNMA

Şikâyet üzerine anne Hatice Hikmet ve baba Ömer Hikmet hakkında davalar açıldı. Davanın karar duruşması, önceki gün yapıldı. Sanık Ömer Hikmet savunmasında, paylaşımları kendisi tarafından yapıldığını kabul ederek, “Benim atmış olduğum tweet’lerin sebebi medyadan maruz kaldığımız linç girişiminin uyandırdığı tesirdendir” dedi. Anne Hatice Hikmet de “Oğluma yönelik katil sözlerini asla kabul etmiyorum” şeklinde savunma yaptı.

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Mahkeme, sanıklar Ömer Hikmet ve Hatice Hikmet’e “kişinin hatırasına alenen hakaret” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Ömer Hikmet’in Ceren Damar’ın eşi Levent Şenel’in kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaşması nedeniyle “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan 3 yıl, “hakaret” suçundan da 2 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme, anne Hatice Hikmet’e de “hakaret” suçundan 3 yıl 6 ay, “basit tehdit” suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, bu suç yönünden verilen cezanın hükmün açıklanmasına yer olmadığına karar verdi. Böylece toplamda baba Ömer Hikmet 8 yıl 10 ay, anne Hatice Elçi hikmet ise 7 yıl hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme verilen cezalardan sanıkların “pişmanlık göstermemesi” nedeniyle de iyi hal indirimi yapmadı.

Mahkeme, sanık Ömer Hikmet’in daha önce de yargılandığı iki davada hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği verildiğine işaret ederek, verilen cezalarla ilgili olarak “takdir ve ifası” için ilgili mahkemelere bildirilmesine de karar verdi.