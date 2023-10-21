Biden’dan tepki çeken açıklama... Savaş yardımı ‘akıllı yatırım’

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ABD Başkanı Joe Biden, nadir olarak gerçekleştirilen Oval Ofis’ten Ulusa Sesleniş konuşmasında, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı vermiş olduğu savaşa bağlayarak Amerikan halkına önümüzdeki süreçte neden ABD’nin iki ülkeye mali ve askeri yardım yapması gerektiğini anlattı ve bunun ‘akıllı bir yatırım olacağını’ savundu. Hamas ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak bir amacı paylaştığını öne süren Biden, hem Hamas’ın hem de Putin’in komşu demokrasileri ortadan kaldırmaya çalıştığını iddia etti. Kongre’den aralarında Ukrayna için 61.4 milyar dolar ve İsrail için 14.3 milyar dolar olmak üzere diğer alanlarla birlikte toplam 100 milyar dolarlık bütçe istemeye hazırlanan Biden, İsrail ve Ukrayna’nın içinde bulundukları savaşları kazanmasının ise ABD’nin ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirtti. Biden özetle şunları söyledi:

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‘TARİH BİZE GÖSTERDİ’

“Tarih bize; teröristler, terörün bedelini ödemediğinde, diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediğinde daha fazla kaosa, ölüme ve daha fazla yıkıma sebebiyet verdiklerini öğretti. Amerika’ya ve dünyaya yönelik maliyet ve tehditler artmaya devam ediyor.”

‘SALDIRGANLAR CESARETLENİR’

“Avrupa’nın ötesinde müttefiklerimizin ve belki de en önemlisi düşmanlarımızın ve rakiplerimizin bizi izlediğini biliyoruz. Ukrayna’daki yanıtımızı de izliyorlar. Eğer çekip gidersek ve Putin’in Ukrayna’nın bağımsızlığını silmesine izin verirsek, dünya çapındaki olası saldırganlar da aynısını denemek için cesaretlenecekler. Çatışma ve kaos riski dünyanın diğer bölgelerine, Hint-Pasifik’e, Ortadoğu’ya, özellikle Ortadoğu’ya yayılabilir.”

‘AMERİKA’NIN LİDERLİĞİ’

“Dünyayı bir arada tutan şey Amerika’nın liderliğidir. Amerika’nın ittifakları bizi, yani Amerika’yı güvende tutuyor. Ukrayna’dan uzaklaşırsak, İsrail’e sırtımızı dönersek tüm bunları riske atmaya değmez. Bu nedenle yarın Amerika’nın ulusal güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması, İsrail ve Ukrayna dahil kritik ortaklarımızın desteklenmesi için Kongre’ye acil bir bütçe talebi göndereceğim.”

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‘NESİLLER BOYU FAYDA’

“Bu, Amerika’nın güvenliğine nesiller boyu fayda sağlayacak, Amerikan askerlerini tehlikeden uzak tutmamıza, çocuklarımız ve torunlarımız için daha güvenli, daha barışçıl ve daha müreffeh bir dünya inşa etmemize yardımcı olacak akıllı bir yatırım. Kongre’ye göndereceğim güvenlik paketi ve Kongre’den yapmasını istediğim şey, İsrail’in güvenliğine yönelik benzeri görülmemiş bir taahhüttür ve İsrail’in niteliksel askeri üstünlüğünü keskinleştirecektir. Demir Kubbe’nin, İsrail’i korumaya devam etmesini sağlayacağız.”

‘GAZZE’YE İNSANİ YARDIM’

“İsrail ve Mısır liderleriyle, Filistinli sivillere ilk insani yardım sevkiyatı konusunda anlaştık. Eğer Hamas bu sevkıyatı başka yöne çevirmezse veya çalmazsa, Filistinlilere hayat kurtaran insani yardımın sürdürülebilir şekilde ulaştırılması için bir kapı açmış olacağız. Her ne kadar zor olsa da barıştan vazgeçemeyiz. İki devletli çözümden vazgeçemeyiz. İsrail ve Filistinliler güvenlik, onur ve barış içinde yaşamayı eşit derecede hak ediyor.”

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BİDEN’A KONGRE’DE MUHALEFET

ABD Başkanı Joe Biden’ın, ulusa sesleniş konuşmasında Kongre’den İsrail ve Ukrayna için talep edeceğini duyurduğu acil bütçe talebine muhalefet geldi. Senatör Roger Marshall tarafından kaleme alınan ve 10 senatörün daha imza atarak destek verdiği mektupta, şimdiye kadar 113 milyar dolardan fazla yardım alan Ukrayna’ya ek finansman sağlamak için İsrail’e yardımın geciktirilmesinin yanlış olduğu savunuldu. Biden’ın ek bütçe talep etmesine ilk çatlak seslerin gelmesinden sonra, Kongre’de finansal yardımların birlikte geçip geçemeyeceği de tartışmaya açılmış halde.

RUSYA’DAN BİDEN’A YANIT GECİKMEDİ

RUSYA Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e ve Ukrayna’ya verilecek desteği “ABD’nin güvenliğine nesiller boyu fayda sağlayacak akıllı bir yatırım” olarak nitelemesine tepki gösterdi. Telegram uygulamasından yazılı bir açıklama yapan Zaharova, Biden’ın yorumunun, Washington’un fikir kavgası yerine vekalet savaşlarından yararlandığını gösterdiğini belirterek, “Savaşlar geleneksel olarak ABD için ‘akıllı yatırımlar’ olmuştur, çünkü Amerikan topraklarında gerçekleşmezler ve başkaları tarafından üstlenilen maliyetleri önemsemezler” ifadelerini kullandı. Zaharova mesajında, “ABD eskiden ‘özgürlük ve demokrasi için mücadele’ diyordu. Şimdi ise bunların hesaplamalardan ibaret olduğu ortaya çıktı. Bu her zaman böyleydi, Washington asla desteklemediği değerleri kullanarak dünyayı kandırdı” yorumunu yaptı.

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