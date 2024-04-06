Katilden tuhaf savunma

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Bursa Yıldırım’da 3 Ekim 2023’te, arkadaşları ile kahvehanede oturan Ümit Er’e (57), kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan Er, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, şüphelinin Ümit Er’in kiracısı Metin Aydın (31) olduğunu belirledi. Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kahvehanede oturan Er’e tel örgülerin arkasından ateş eden Aydın, işlemleri sonrası tutuklandı.

Metin Aydın hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Aydın, Ümit Er’in 1400 lira olan kirasını 6 bin liraya çıkarttığını söyleyip, “Maddi durumum iyi değildi. Kendilerinden yüzde 25 zam yapmasını istedim. Kabul etmeyip, kardeşi ile tehditler yağdırarak, evden çıkmamı istedi. Ümit Er ile karşılaşınca tartıştık. Ben de sinirlenip, onu öldürdüm. Onu öldürmek benim kaderimmiş” dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.