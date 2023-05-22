Katil koca 300 gündür firarda

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İZMİR’de Deniz Özarslan (36), geçen yıl 28 Temmuz’da boşanma aşamasındaki muhasebeci eşi Ezgi Özarslan Zerkin’in (31) çalıştığı işyerine gitti. Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ezgi, geçen yıl 11 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Cinayetten sonra kaçan Deniz Özarslan, aradan geçen yaklaşık 300 güne rağmen yakalanamadı. Acılı aile ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyelerinin birçok şehre “Ezgi Zerkin’in katili Deniz Özarslan aranıyor” yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı.



‘HAYALLERİ YARIM KALDI’



Gözü yaşlı anne Ziynet Zerkin (60), Deniz Özarslan’ın bulunamamasına tepki göstererek, “Çok öfkeliyim, üzgünüm, şaşkınım. Bir katil nasıl yakalanamaz. Kızımı koruyamadıkları gibi katilini de yakalayamıyorlar. Vuranın yanına kâr kalıyor. Canı yanmıyor, ocağına ateş düşmüyor. Ne güzel memleket; yiyor, içiyor, nefes alıyor. Bu katili bunca zaman kim besliyor, kim yataklık ediyor? Buna yardımcı olanlar da kızımın katilidir. O katilin bu hayatta kaybedecek neyi kaldı ki? Tedirginiz. Olayın üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Davası bile daha başlamadı. Ne bekleniyor? Gelişmeler hakkında biz niye hiçbir şey bilmiyoruz? Bu kişi, ayrıca yurtdışında kırmızı bültenle de aranıyor. Evladımın hayalleri ve gülüşleri yarım bırakıldı” dedi.



Kızının her platformda kadın cinayetlerine dikkat çektiğini belirten Ziynet Zerkin, “Ama kendi de kadın cinayetine kurban gitti” diye konuştu.