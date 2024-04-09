Katil hücresinde ölü bulundu

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Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Neşet Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın (11) yanmış cesetlerini bulmuştu. Yarım saat sonra da eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli karayolunda yanan otomobilde Neşet Kaya'nın cesedine ulaşılmıştı. Kaya Ailesi ile aynı mahallede yaşayan Halil Evcibağ (35) gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Evcibağ’ın evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği, Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı. Dün anne, baba ve oğulları, yakınları tarafından İlemen Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

67 GRAM BİLEZİKLE BORCUNU ÖDEMİŞ

Cinayet sonrası Nurgül Kaya’nın yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarına ulaşılamadı. Haberlerden katili gören bir kişi jandarma karakoluna giderek şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığında, yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söyledi. Bileziğin öldürülen aileye ait olabileceğini düşünerek jandarmaya gittiğini belirten şahıs, ekiplere ziynet eşyasını teslim etti. Jandarma ekipleri de yaptığı araştırmada bileziğin öldürülen kadına ait olduğunu belirledi.Halil Evcibağ akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hücresinde ölü bulundu. Evcibağ'ın atlet ve tişörtünü parçalayarak kendini astığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Halil Evcibağ