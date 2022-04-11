'Katil bariyer' protestosunda bakan sürprizi

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Motosikletçiler son olarak gazeteci Rauf Gerz’in ölümüne neden olan ‘katil bariyer’ sorununu büyük bir protestoyla gündeme taşımaya hazırlanıyordu. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu motosikletçileri aradı, katil bariyer sorununu çözeceklerini, kendisinin de İstanbul Kadıköy’de onlarla buluşacağını söyledi. ‘Katil bariyer istemiyoruz’ pankartları taşıyan yüzlerce motosikletli dün saat 12.00’de Kadıköy Rıhtım Meydanı’ndaydı. Motosikletçilere Bakan Adil Karaismailoğlu ve Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonu AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı. Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer yaptıklarını, hedeflerinin 42 bin metre olduğunu ancak bunun daha fazlasını yapacaklarını açıkladı.

RAUF’A BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

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Karaismailoğlu motosikletçilere “Elim bir trafik kazasıyla hayatını kaybeden çok değerli Rauf Gerz kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Teker sayısının fazla olması hiçbir araca öncelik ve ayrıcalık sağlamaz. O yüzden iki teker üstünde trafikte olan cesaretli kardeşlerimizi her zaman desteklememiz gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı olarak işletmesinde bulunduğumuz bütün yollarda motorcu dostu bariyerlerin uygulamasını tamamlayana kadar çalışacağız” dedi. Kenan Sofuoğlu ise, “İnşallah Bakanlığımız bu konuyla ilgili çalışacak ve en büyük derdimizden kurtulacağız” diye konuştu. Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy da “Bugün bizim için bir bayram gibi. Bakanımız kendisi gelip bizzat bu bölgelerin hepsinde bu uygulamayı yapacağının sözünü verdi. Tüm motosikletçiler için hayırlı olsun” dedi.

'KİMSEYİ KAYBETMEYELİM'

Ardından Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı kesimine takılan motosiklet dostu bariyerlerin açılışını yaptı. Adil Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada, “2021 verilerine göre 25 milyon taşıtın yüzde 15’ini motosiklet oluşturuyor. Bu sayı da yaklaşık 3 milyon 800 bine tekabül ediyor. Tek bir kardeşimizi daha kaybetmek istemiyoruz. Yol güvenliğini sağlayan motosiklet dostu bariyer uygulamalarını artırmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz” diye konuştu.





Bakan Adil Karaismailoğlu daha sonra Kenan Sofuoğlu’nun kullandığı motosiklete binerek Kadıköy’den ayrıldı. Karaismailoğlu ve Kenan Sofuoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı kesiminde yapılan ‘motorcu dostu’ bariyerlerin montajına eşlik etti.