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Katil anneye müebbet

Güncelleme Tarihi:

#Rize#Emine Havuz#Müebbet
Katil anneye müebbet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:00

Rize’de kızı Fatma Nur’u (4), 6’ncı kattaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emine Havuz'a (36) kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi.

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Rize’de 12 Kasım 2019’da, 6 katlı apartmanın en üst katında oturan Emine-Medet Havuz çiftinin 4 yaşındaki kızları Fatma Nur, pencereden düşüp ölmüştü. 2015 yılında Fatma Nur’un 4 yaşında olan ağabeyi Harun’un da pencereden düşüp öldüğü belirlenmişti. Emine Havuz (36) tutuklanmıştı.

Adli Tıp Kurumu’nca ‘cezai sorumluluğunun tam’ olduğu yönünde rapor düzenlenen Emine Havuz, davanın 13’üncü duruşmasında iddiaları reddederek tahliyesini istedi. Mahkeme, Havuz’a ‘altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi.

 

 

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#Rize#Emine Havuz#Müebbet

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