Katarakt yerine rahim aldÄ±lar

Olay 28 Temmuz 2008 tarihinde Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi Hastanesiâ€™nde meydana geldi. Manisaâ€™nÄ±n Salihli Ä°lÃ§esiâ€™nde oturan bir Ã§ocuk annesi ev kadÄ±nÄ± Saadet KÄ±lÄ±nÃ§, emekli Ã¶ÄŸretmen eÅŸi KazÄ±m KÄ±lÄ±nÃ§ ile birlikte gÃ¶zÃ¼ndeki kataraktan kurtulmak iÃ§in hastaneye geldi. HerÅŸey, Saadet KÄ±lÄ±nÃ§â€™Ä±n GÃ¶z Servisiâ€™nden ameliyathaneye getirilmesiyle baÅŸladÄ±. KÄ±lÄ±nÃ§â€™Ä±n Ã¼zerine rahminde kist bulunan Ãœnsal BektaÅŸâ€™Ä±n dosyasÄ± konuldu. Ä°ddiaya gÃ¶re KadÄ±n DoÄŸum UzmanÄ± Dr. Y.A., adÄ±nÄ± sormadan Saadet KÄ±lÄ±nÃ§â€™Ä± ameliyata aldÄ±. BektaÅŸ ve KÄ±lÄ±nÃ§ ayrÄ± sedyelerde yan yana yatÄ±yordu. Ameliyat sÄ±rÄ±sÄ±nda KÄ±lÄ±nÃ§â€™Ä±n rahmi alÄ±ndÄ±.



AynÄ± sÃ¼re iÃ§erisinde gÃ¶z doktorlarÄ± ise Ãœnsal BektaÅŸâ€™Ä±n kendi hastalarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± farketti. Doktorlar tÃ¼m servisleri gezdikten sora Saadet KÄ±lÄ±nÃ§â€™Ä± ameliyathanede rahmi alÄ±nmÄ±ÅŸ ve dikiÅŸ atÄ±lÄ±rken buldu.



DAVA AÃ‡ILMASINA Ä°ZÄ°N VERDÄ°Â



DanÄ±ÅŸtay 1â€™inci Dairesi, olayla ilgili olarak hemÅŸire Nihal Sirkeci, Dr. Y.A., Dr. Ali RÄ±za Taylan Bodur, Anestezi UzmanÄ± Dr. Hakan Baydar, Dr. Murat Karakulak, HemÅŸire Melek Bayraktar, sorumlu HemÅŸire Perihan Ayan, ameliyathaneden sorumlu Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Turan Uslu, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim DalÄ± AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi Esra Duran, KadÄ±n DoÄŸum ameliyat pasif ekibi araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi G.N.K.T.Â Â ve TÃ¼rkan Ece DurmuÅŸoÄŸlu, GÃ¶z HastalÄ±klarÄ± Anabilim DalÄ± ameliyat ekibinden Arif Taylan Ã–ztÃ¼rk, Aylin Yaman ve Ã–mer KartÄ± ile ameliyathaneden sorumlu hemÅŸire Dilek KÄ±lcanâ€™Ä±n yargÄ±lanmalarÄ± iÃ§in izin verdi.



CEZALANDIRILMALARINI Ä°STEDÄ°



OlayÄ± soruÅŸturan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ahmet Åžinasi AygÃ¼n, sanÄ±k saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri hakkÄ±nda gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma ve taksirle yaralama suÃ§larÄ±ndan dava aÃ§tÄ±. 12â€™nci Sulh Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len davada sanÄ±klar yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul etmedi. Mahkeme yargÄ±lama sonunda, Anestezi UzmanÄ± Dr. Hakan Baydar, HemÅŸire Melek Bayraktar ve KadÄ±n DoÄŸum ameliyat pasif ekibi araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi TÃ¼rkan Ece DurmuÅŸoÄŸluâ€™nu 2 ay 15â€™er gÃ¼n hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±p, hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n 5 yÄ±l sÃ¼reyle geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi. DiÄŸer 12 sanÄ±k ise beraat etti.







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