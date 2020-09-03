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Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Katar kraliyeti Bodrum tatilinde

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Katar kraliyeti Bodrum tatilinde
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Katar kraliyet ailesi üyeleri, Bodrum’a demirleyen ‘Katara’ isimli yatla tatile başladı. Kraliyet ailesi ülkelerinden yaklaşık 2 kamyon eşya ve 180 personelle geldi.

Bodrum’a 4 gün önce demir atan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani’nin ailesine ait olan ‘Katara’ isimli yat, dün bu ülkeden gelen kraliyet üyelerini ağırlamaya başladı. Önceki gün lüks yatta hummalı bir çalışma başladı. Gün boyunca hazırlık yapan personel, yatı Katar Emiri'nin ailesi için hazırladı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Polis, uçakla Milas-Bodrum Havalimanı’na inen kraliyet ailesi için Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar yolda üst düzey önlem aldı. Polis ekiplerinin eskortluğunda yata geçen konuklar için denizde de sahil güvenlik ekipleri alarmdaydı. Tatile gelenler arasında Katar Emiri El Sani’nin kardeşlerinden birinin de olduğu öğrenildi.

Katar kraliyeti Bodrum tatilinde

500 VALİZ TAŞINDI

Katar kraliyeti Bodrum tatilinde
Katar kraliyet ailesi yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından 2 kamyon eşya da yata getirildi. Yaklaşık 2 saatte özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu. Yüzen sarayda tatil yapacak olan kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor.
Katar kraliyeti Bodrum tatilinde

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