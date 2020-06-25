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Tolga YANIK-Mümin KARACA - DHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Katalog yapıp müşterilere göndermişler... Parola: Apartmanda elektrik var

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Katalog yapıp müşterilere göndermişler... Parola: Apartmanda elektrik var
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Konya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarıyla hazırladıkları katalogları, müşterilerine gönderdikleri, ayrıca 'Apartmanda elektrik var' ve 'Apartmanda elektrik yok' şifrelerini kullandıkları ortaya çıktı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen çeteye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da geçen salı günü, Konya, Antalya ve Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri yabancı uyruklu 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Katalog yapıp müşterilere göndermişler... Parola: Apartmanda elektrik var

KATALOG YAPMIŞLAR

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin, müşterilerine, 'Apartmanda elektrik var' ya da 'Apartmanda elektrik yok' şifereleriyle fuhuş için kadın olup olmadığını bildirdikleri saptandı. Kadınların fotoğraflarından hazırladıkları katalogları da müşterilerine gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin cep telefonlarında ise kadınların fotoğrafları ele geçirildi.

Katalog yapıp müşterilere göndermişler... Parola: Apartmanda elektrik var

Türkiye'ye iş bulmak için gelen yabancı uyruklu kadınları, iş vaadiyle kandırıp, pasaportlarına el koyarak, fuhuşa zorladıkları öne sürülen 12 şüpheli, sorgularının ardından 'Fuhşa yer temin etmek ve sahtecilik' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Katalog yapıp müşterilere göndermişler... Parola: Apartmanda elektrik var

Şüpheli kadınlardan C.K.'nın eşi S.O.'nun daha önce yapılan bir fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklandığı belirtildi.

Katalog yapıp müşterilere göndermişler... Parola: Apartmanda elektrik var

Operasyonda kurtarılan 25 kadının sınır dışı edildiği öğrenildi. 

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