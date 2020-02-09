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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 16:21,Son Güncelleme:/

Kastamonu'nun 11 ilçesinde eğitime kar engeli

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Kastamonu'nun 11 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda yarın eğitime ara verildi.

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