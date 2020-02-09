Kastamonu'nun 11 ilçesinde eğitime kar engeli

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda yarın eğitime ara verildi.