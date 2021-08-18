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DHA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 22:40 | Son Güncelleme:

Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

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Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı yıkıldı. Enkazında hala 11 kişiyi arama çalışmaları süren apartmanı 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Sel felaketinin ardından ailesiyle ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet Özkan, İnebolu Adliyesi'nde Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Özkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

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