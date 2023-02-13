Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kastamonu#Kaza#Otobüs
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 05:09

Ankara’dan Sinop’a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, Kastamonu’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 30 kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan aldığı yolcuları Sinop’a getirmek üzere hareket eden Necati Kabak idaresindeki 34 FGD 859 plakalı Ali Osman Ulusoy turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, Kastamonu-Sinop kara yolu Taşköprü’nün Çetmi Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Bulunduğu şeritten çıkıp karşı şeride geçerek devrilen yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Taşköprü ve Kastamonu’daki diğer hastanelere kaldırıldı.

Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı


Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle Kastamonu-Sinop kara yolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Öte yandan yolcu otobüsünün 37 yolcusu ile 3 personelinin olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kastamonu#Kaza#Otobüs

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yeni binalar neden dayanıklı değil Deprem kültürümüz neden oluşmadı ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

Yeni binalar neden dayanıklı değil? Deprem kültürümüz neden oluşmadı? ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

#Kahramanmaraş Depremi
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi