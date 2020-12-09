Kastamonu'da, otele kaçak içki baskını

Kastamonu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya ilçesindeki otele ve işletme sahiplerinin evlerine operasyon düzenledi. Otelde ve evlerde yapılan aramalarda; 172 şişe kaçak viski, 60 litre kaçak rakı, 9 milimetre çapında 2 tabanca ile 42 tabanca fişeği ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi, gözaltına alındı.