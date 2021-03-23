Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Yağış, kent merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde görüldü.

Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara